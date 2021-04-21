Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в начале лета. О таком намерении он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 16 апреля.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

— По случаю встречи президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лето текущего года. Точной даты мы пока не имеем, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики, — заявил посол.

Он также отметил, что недавний визит Зеленского в Париж стоит рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

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Макрон заявил о поддержке Украины

По словам президента Франции, западные страны не позволят, чтобы на территории Украины проводили новые военные операции.

Такое заявление Макрон сделал после встречи с Зеленским, на которой одной из тем разговора стало обострение ситуации на Донбассе.