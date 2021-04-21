Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну з офіційним візитом на початку літа. Про такий намір він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 16 квітня.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

– З нагоди зустрічі президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Йдеться знову ж про перше півріччя або про літо поточного року. Точної дати ми поки не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу президента Французької Республіки, – заявив посол.

Він також зазначив, що недавній візит Зеленського в Париж варто розглядати як регулярний контакт лідерів Франції та України, який відбувся за планом.

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За словами президента Франції, західні країни не дозволять, щоб на території України проводили нові військові операції.

Таку заяву Макрон зробив після зустрічі із Зеленським, на якій однією з тем розмови стало загострення ситуації на Донбасі.