Небольшие семейные фермы получат субсидию 5 тыс. грн на гектар — решение Кабмина

Небольшие семейные фермы смогут получить субсидию от государства в размере 5 тыс. грн на гектар для развития.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако он отметил, что общая сумма помощи не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство.

— Правительство усовершенствовало процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств. В частности, мы увеличиваем размер государственной субсидии вновь созданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий, — отметил он.

Также Денис Шмыгаль добавил, что соответствующее решение было принято, чтобы обеспечить равные условия на рынке для привлечения дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств.

Фермерская продукция в Украине

Сегодня в Украине все большую популярность приобретают фермерские продукты. Почти в каждой торговой сети есть целые отделы с ними.

Эксперты отмечают: покупая продукцию локальных фермеров, можно поддержать местную экономику. Ведь производители часто инвестируют их в общины — ремонтируют дороги, строят спортивные площадки, а еще — дают рабочие места.

Больше о фермерских продуктах можно прочитать в нашем материале.