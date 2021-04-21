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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Невеликі сімейні ферми отримають субсидію 5 тис. грн на гектар – рішення Кабміну

фермери аграрії

Невеликі сімейні ферми зможуть отримати субсидію від держави у розмірі 5 тис. грн на гектар для розвитку.

Про це під час засідання уряду повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль. Однак він зауважив, що загальна сума допомоги не перевищуватиме 100 тис. грн на одне господарство.

– Уряд вдосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств. Зокрема, ми збільшуємо розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь, – зазначив він.

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Також Денис Шмигаль додав, що відповідне рішення ухвалили, щоб забезпечити рівні умови на ринку для залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств.

Фермерська продукція в Україні

Сьогодні в Україні все більшу популярність набувають фермерські продукти. Майже в кожній торговельній мережі є цілі відділи з ними.

Експерти наголошують: купуючи продукцію локальних фермерів, можна підтримати місцеву економіку. Адже виробники часто інвестують їх у громади – ремонтують дороги, будують спортивні майданчики, а ще – дають робочі місця.

Більше про фермерські продукти можна прочитати у нашому матеріалі.

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