21 апреля в Крыму вынесли незаконный приговор украинскому военнослужащему Евгению Добринскому. Джанкойский районный суд, который контролирует оккупационная власть полуострова, приговорил бойца ВСУ на три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Об этом сообщила Людмила Денисова — уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Украинца подозревают в якобы незаконном пересечении границы РФ и перемещении наркотиков.

По словам Денисовой, дело сфабриковано, ведь доказательства защиты свидетельствуют о невиновности Евгения Добринского.

Омбудсмен осудила решение Джанкойского районного суда. Она призвала мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения незаконного преследования и суда над гражданами Украины.

Ухудшение состояния активиста Приходько

Недавно Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья крымского активиста Олега Приходько. В начале марта суд РФ приговорил Приходько к пяти годам в колонии.

Сейчас он находится в СИЗО в Ростове на Дону, где ему не предоставляют необходимой медицинской помощи.

Источник: Людмила Денисова