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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Три роки у колонії: суд в окупованому Криму оголосив вирок українському військовому

Три роки у колонії: суд в окупованому Криму оголосив вирок українському військовому

21 квітня у Криму винесли незаконний вирок українському військовослужбовцю Євгенію Добринському. Джанкойський районний суд, який контролює окупаційна влада півострова, засудив бійця ЗСУ на три роки та шість місяців у колонії суворого режиму.

Про це повідомила Людмила Денісова – уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Українця підозрюють у нібито незаконному перетині кордону РФ та переміщенні наркотиків.

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За словами Денісової, справа є сфабрикованою, адже докази захисту свідчать про невинуватість Євгенія Добринського.

Омбудсмен засудила рішення Джанкойського районного суду. Вона закликала світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію для припинення незаконного переслідування та суду над громадянами України.

Погіршення стану активіста Приходька

Нещодавно Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я кримського активіста Олега Приходька. На початку березня суд РФ засудив Приходька до п’яти років у колонії.

Наразі він перебуває у СІЗО у Ростові на Дону, де йому не надають необхідної медичної допомоги.

Джерело: Людмила Денісова

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