Українці зможуть отримати безвідсотковий кредит на розвиток бізнесу – Шмигаль

В українців, які хочуть розвивати власну справу, але не мають для цього необхідних ресурсів, буде можливість отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, фінансову допомогу для організації власного бізнесу надаватимуть для закупівлі обладнання та матеріалів.

– Уряд запровадив стимулюючі механізми, які покликані повернути працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей на ринок праці. Вони повинні запрацювати з січня наступного року, – повідомив прем’єр.

150 тис грн. на власну справу

У січні цього року під час засідання уряду Кабмін підтримав законопроект, яким пропонує надавати допомогу у розмірі до 150 тис. грн для створення бізнесу заробітчанами, які повернулися додому і хочуть відкрити власну справу.

Очікується, що допомогу зможуть отримати 720 людей. Для цього з бюджету України планують виділити 108 млн грн.