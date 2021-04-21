PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Українці зможуть отримати безвідсотковий кредит на розвиток бізнесу – Шмигаль

гроші, гривня

В українців, які хочуть розвивати власну справу, але не мають для цього необхідних ресурсів, буде можливість отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, фінансову допомогу для організації власного бізнесу надаватимуть для закупівлі обладнання та матеріалів.

– Уряд запровадив стимулюючі механізми, які покликані повернути працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей на ринок праці. Вони повинні запрацювати з січня наступного року, – повідомив прем’єр.

Читайте
Невеликі сімейні ферми отримають субсидію 5 тис. грн на гектар – рішення Кабміну

150 тис грн. на власну справу

У січні цього року під час засідання уряду Кабмін підтримав законопроект, яким пропонує надавати допомогу у розмірі до 150 тис. грн для створення бізнесу заробітчанами, які повернулися додому і хочуть відкрити власну справу.

Очікується, що допомогу зможуть отримати 720 людей. Для цього з бюджету України планують виділити 108 млн грн.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка