Стали известны имя и возраст погибшего 22 апреля в зоне проведения операции объединенных сил украинского бойца.

Им оказался 38-летний военный с Волыни Александр Луцик.

Известно, что защитник погиб от противотанковой управляемой ракеты.

Александр Луцик родом из Годомичей, Колковской территориальной общины, дома его ждали родные брат и сестра, а родителей уже не было в живых.

На Донбассе погибший служил с 2019 года, по контракту.

Гибель Александра Луцика

О смерти украинского военнослужащего от вражеского огня стало известно утром 22 апреля.

Сейчас на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что боевики перевезли из-за линии отвода 12 реактивных систем залпового огня Град, что еще раз доказывает, что враг целенаправленно нарушает мирные договоренности.

Источник: Волынский областной совет