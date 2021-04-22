Стали известны имя и возраст погибшего 22 апреля в зоне проведения операции объединенных сил украинского бойца.
Им оказался 38-летний военный с Волыни Александр Луцик.
Известно, что защитник погиб от противотанковой управляемой ракеты.
Александр Луцик родом из Годомичей, Колковской территориальной общины, дома его ждали родные брат и сестра, а родителей уже не было в живых.
На Донбассе погибший служил с 2019 года, по контракту.
Гибель Александра Луцика
О смерти украинского военнослужащего от вражеского огня стало известно утром 22 апреля.
Сейчас на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что боевики перевезли из-за линии отвода 12 реактивных систем залпового огня Град, что еще раз доказывает, что враг целенаправленно нарушает мирные договоренности.
Источник: Волынский областной совет