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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

38-річний волинянин: стало відомо ім’я загиблого військового на Донбасі

38-річний волинянин: стало відомо ім’я загиблого військового на Донбасі

Стали відомі ім’я та вік загиблого 22 квітня у зоні проведення операції об’єднаних сил українського бійця.

Ним виявився 38-річний військовий з Волині Олександр Луцик.

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Наразі відомо, що захисник загинув від протитанкової керованої ракети.

Олександр Луцик родом із Годомичів, Колківської територіальної громади, вдома на нього чекали рідні брат та сестра, а батьків уже не було серед живих.

На Донбасі загиблий служив з 2019 року, за контрактом.

Загибель Олександра Луцика

Про смерть українського військовослужбовця від ворожого вогню стало відомо вранці 22 квітня.

Наразі на місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Спостерігачі ОБСЄ повідомляють, що бойовики перевезли з-за лінії відведення 12 реактивних систем залпового вогню Град, що доводить що ворог цілеспрямовано порушує мирні домовленості.

Джерело: Волинська обласна рада

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