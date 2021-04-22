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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Кулеба відреагував на заяву Путіна про червоні лінії та закликав виключити РФ зі SWIFT

Дмитрий Кулеба

Україна закликала західних союзників продемонструвати, що вони готові покарати Москву новими санкціями, зокрема виключення РФ із глобальної платіжної системи SWIFT, щоб утримати Кремль від застосування військової сили проти України.

В інтерв’ю агентству Reuters міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоча Київ не має нової інформації, яка б свідчила про те, що президент Росії Володимир Путін вирішив розпочати нові військові дії проти України, для Заходу важливо діяти зараз, щоб не допустити цього.

Україна намагається забезпечити міжнародну підтримку у протистоянні з Москвою через нарощування російських військ на східному кордоні та анексованому Криму.

— Я не володію інформацією, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже ухвалене. Реакція Заходу є дуже важливою зараз, щоб не дати Путіну ухвалити це рішення, – сказав Кулеба.

Також він розповів, що Україна не отримала відповіді від Кремля на пропозицію президента України Володимира Зеленського Путіну для перемовин у зоні бойових дій на підконтрольному Україні Донбасі.

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У середу Путін попередив Захід, щоб вони не перетинали червоні лінії Росії, заявивши, що Москва швидко та жорстоко відреагує на будь-які провокації.

— Я прочитав послання Путіна таким чином: Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії. Ми будемо визначати, де знаходяться наші червоні лінії, – підсумував міністр.

Кулеба сказав, під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном попросив Вашингтон надати потужні засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти здатності РФ блокувати українські комунікації.

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А також, що закликав на зустрічі міністрів іноземних справ ЄС розглянути питання заборони Росії використовувати SWIFT в межах нових економічних санкцій, що вони повинні запровадити, якщо Росія загострить ситуацію.

— Якщо РФ вирішить почати нову хвилю своєї відкритої агресії проти України, проти неї має бути запроваджено новий пакет санкцій – зокрема, наприклад, заборонити Росії використовувати SWIFT тощо, – сказав він.

Кулеба зазначив, що західна дипломатія допомогла стримати Росію, але все залежатиме від того, чи готові вони відповідати за свої слова вчинками.

РФ нарощує війська у Криму

20 квітня The Wall Street Journal повідомила, що російські військові перекинули до кордону з Україною більше бойової авіації, ніж вважали досі на Заході.

За даними видання, РФ перекинула додаткову авіацію у Крим – винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.

20 квітня у Євросоюзі уточнили, що наразі до кордонів України та в анексований Крим РФ стягнула понад 100 тис. військ.

Джерело: Reuters

Фото: УНІАН

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