Місія ОБСЄ зафіксувала бойовиків РФ на колишніх позиціях ЗСУ біля Золотого

Місія ОБСЄ зафіксувала російських військових, які порушують Мінські домовленості та заходять на колишні позиції ЗСУ поблизу Золотого Луганської області.

Місія звітує, що активність та пересування бойовиків спостерігались 17 та 18 квітня на позиціях та в ділянці розведення військ.

За даними спостерігачів, команда СММ бачила неподалік від блокпосту збройних формувань біля Золотого п’ять російських найманців з нарукавними пов’язками, на яких був надпис СЦКК.

З них двоє пройшли вглиб ділянки до місця приблизно за 350 м на північ, а потім повернулися.

Також СММ ОБСЄ знову бачила раніше зафіксовані вісім контейнерів, розташованих на південь від ділянки розведення.

Напередодні, увечері 17 квітня в межах цієї ж ділянки БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував трьох осіб на колишній позиції Збройних сил України, приблизно за 800 м від шляхопроводу над залізничними коліями.

Окрім того, знайшли ще трьох бойовиків на колишній українській позиції орієнтовно за 1,5 км поблизу східного краю ділянки.

Між тим 16 квітня за межами ділянки розведення в районі окупованого Петрівського БПЛА СММ малого радіуса дії вперше зафіксував 80 протитанкових мін, установлених у полі орієнтовно за 150 м від житлового району, а також три протитанкові міни – приблизно за 1 км.

Водночас БПЛА неподалік від ділянки вкотре зафіксував 30 і 40 протитанкових мін, установлених у полях.

За оцінкою спостерігачів, усі ці міни належать саме військовим РФ.

Загострення на Донбасі

Напередодні спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що Росія накопичує техніку на Донбасі. Зокрема, 269 одиниць різного типу озброєнь і військової техніки розмістили на окупованій території.

Майже на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць.

Окрім того, місія ОБСЄ заявила, що бойовики заважають працювати спостерігачам.

Джерело: СММ ОБСЄ