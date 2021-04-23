Венедиктова заявила о перспективе привлечения к ответственности Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова видит перспективу в привлечении к уголовной ответственности народного депутата Виктора Медведчука. Об этом она заявила в эфире телевизионной программы Право на власть.

— Можем ли? (посадить Медведчука, — Ред.) — да, можем. Вижу ли я перспективу? — да, вижу. Следствие продолжается, и оно так же слаженное и системное. Даты я вам назвать не могу, но ведется кропотливая работа. На этих людей будут работать лучшие адвокатские компании.

Глава Офиса прокурора подчеркнула, что процесс довольно сложный и для этого необходимо грамотно подготовить всю необходимую документацию.