Венедіктова заявила про перспективу притягнення до відповідальності Медведчука

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова бачить перспективу у притягненні до кримінальної відповідальності народного депутата Віктора Медведчука. Про це вона заявила в ефірі телевізійної програми Право на владу.

– Чи можемо? (посадити Медведчука, – Ред.) – так, можемо. Чи бачу я перспективу? – так, бачу. Слідство триває, і воно так само злагоджене та системне. Дати я вам назвати не можу, але ведеться кропітка робота. На цих людей будуть працювати найкращі адвокатські компанії.

Очільниця Офісу прокурора підкреслила, що процес доволі складний і для цього необхідно грамотно підготувати всю необхідну документацію.