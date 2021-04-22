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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Є надія на зниження рівня напруженості на Донбасі – Арестович

Є надія на зниження рівня напруженості на Донбасі – Арестович

Ситуація на Донбасі може поліпшитися, а рівень напруги знизитися уже найближчим часом.

Такий прогноз озвучив радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович. За його словами, все залежить від затвердження документа про додаткові заходи щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті.

– Ми його (документ, – Ред.) у першому читанні прочитали… До кінця тижня має відбутися друге читання, – зазначив Олексій Арестович.

За його словами, потім документ може бути представлено на спільному засідання ТКГ наступної середи, 28 квітня.

– Є примарна надія, що його вдасться узгодити і ухвалити на засіданні ТКГ. І тоді є надія щодо зниження ескалації на фронті, – додав він.

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Ескалація на Донбасі

З кінця березня на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Окупанти порушували режим тиші, унаслідок чого загинули українські військові.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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