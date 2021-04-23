Через зустріч з Лукашенком: Шевченка можуть виключити з Слуги народу

Народного депутата Євгена Шевченка можуть виключити з політичної фракції Слуга народу через зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У четвер 22 квітня члени фракції зібралися на онлайн-засідання щодо цього питання. Прес-служба Слуги народу підкреслює, що Шевченка не посилали у Білорусь ні партія, ні Офіс президента, ні Міністерство закордонних справ.

У результаті депутати вирішили розпочати збір підписів щодо виключення Євгена Шевченка з фракції.

Зустріч Шевченка з Лукашенком

20 квітня нардеп від Слуги народу Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком у Білорусі. Згодом в ефірі одного з українських телеканалів він заявив, що має право на відносини з представниками інших держав.

Водночас у партії наголосили, що це була власна ініціатива Шевченка, у межах якої він діяв як приватна особа.

Джерело: Слуга народу