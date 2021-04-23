В бюджет Киева поступит более 100 млн грн — Михаил Терентьев

Депутаты Киевсовета приняли изменения в бюджет столицы на 2021 и Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы.
Так, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд грн — из почти 57,80 млрд грн до 67,1 млрд грн. Доходная часть бюджета составит 60,70 млрд грн.
В бюджет столицы поступит более 100 млн грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.
По словам Терентьева, такие поступления в бюджет стали возможны за счет дебюрократизации и повышения прозрачности по управлению земельным фондом Киева. Теперь постоянной комиссией по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассматривается значительно больше проектов решений Киевсовета относительно прямой продажи земельных участков под недвижимым имуществом, а также по проведению аукционов и экспертной денежной оценки.
Председатель ПК по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений также отметил, что он предоставил ряд предложений относительно направления этих поступлений на такие нужды города:
- Энергоэффективные меры в домах ОСМД и ЖСК на конкурсной основе
- Капитальный ремонт парков и скверов
- Строительство артезианских колодцев
- Обустройство детских и спортивных площадок
- Замена окон
- Реконструкция исторических зданий
- Установка умного экономичного светодиодного освещения
- Капитальный ремонт учебных и спортивных учреждений
- Реконструкция тепловых сетей
- Капитальный ремонт кровли жилых домов
На пленарном заседании Киевсовета все предложения Терентьева были поддержаны депутатами.
Терентьев поделился полезными контактами
Глава комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев поделился с киевлянами полезными номерами телефонов различных столичных организаций на случай коммунальных проблем.
Среди них Центр предоставления административных услуг Печерской РГА, Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района, а также Центр коммунального сервиса.