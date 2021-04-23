В бюджет Киева поступит более 100 млн грн — Михаил Терентьев

Депутаты Киевсовета приняли изменения в бюджет столицы на 2021 и Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы.

Так, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд грн — из почти 57,80 млрд грн до 67,1 млрд грн. Доходная часть бюджета составит 60,70 млрд грн.

В бюджет столицы поступит более 100 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

По словам Терентьева, такие поступления в бюджет стали возможны за счет дебюрократизации и повышения прозрачности по управлению земельным фондом Киева. Теперь постоянной комиссией по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассматривается значительно больше проектов решений Киевсовета относительно прямой продажи земельных участков под недвижимым имуществом, а также по проведению аукционов и экспертной денежной оценки.

Председатель ПК по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений также отметил, что он предоставил ряд предложений относительно направления этих поступлений на такие нужды города:

Энергоэффективные меры в домах ОСМД и ЖСК на конкурсной основе

Капитальный ремонт парков и скверов

Строительство артезианских колодцев

Обустройство детских и спортивных площадок

Замена окон

Реконструкция исторических зданий

Установка умного экономичного светодиодного освещения

Капитальный ремонт учебных и спортивных учреждений

Реконструкция тепловых сетей

Капитальный ремонт кровли жилых домов

На пленарном заседании Киевсовета все предложения Терентьева были поддержаны депутатами.

Терентьев поделился полезными контактами

Глава комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев поделился с киевлянами полезными номерами телефонов различных столичных организаций на случай коммунальных проблем.

Среди них Центр предоставления административных услуг Печерской РГА, Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района, а также Центр коммунального сервиса.