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Євгенія Шапоренко |

В бюджет Киева поступит более 100 млн грн — Михаил Терентьев

В бюджет Киева поступит более 100 млн грн — Михаил Терентьев

Депутаты Киевсовета приняли изменения в бюджет столицы на 2021 и Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы.

Так, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд грн — из почти 57,80 млрд грн до 67,1 млрд грн. Доходная часть бюджета составит 60,70 млрд грн.

В бюджет столицы поступит более 100 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

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По словам Терентьева, такие поступления в бюджет стали возможны за счет дебюрократизации и повышения прозрачности по управлению земельным фондом Киева. Теперь постоянной комиссией по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассматривается значительно больше проектов решений Киевсовета относительно прямой продажи земельных участков под недвижимым имуществом, а также по проведению аукционов и экспертной денежной оценки.

Председатель ПК по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений также отметил, что он предоставил ряд предложений относительно направления этих поступлений на такие нужды города:

  • Энергоэффективные меры в домах ОСМД и ЖСК на конкурсной основе
  • Капитальный ремонт парков и скверов
  • Строительство артезианских колодцев
  • Обустройство детских и спортивных площадок
  •  Замена окон
  • Реконструкция исторических зданий
  • Установка умного экономичного светодиодного освещения
  •  Капитальный ремонт учебных и спортивных учреждений
  • Реконструкция тепловых сетей
  • Капитальный ремонт кровли жилых домов

На пленарном заседании Киевсовета все предложения Терентьева были поддержаны депутатами.

Терентьев поделился полезными контактами

Глава комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев поделился с киевлянами полезными номерами телефонов различных столичных организаций на случай коммунальных проблем.

Среди них Центр предоставления административных услуг Печерской РГА, Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района, а также Центр коммунального сервиса.

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