До бюджету Києва надійде понад 100 млн грн – Михайло Терентьєв

Депутати Київради ухвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік і Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.

Так, видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд грн – з майже 57,80 млрд грн до 67,1 млрд грн. Дохідна частина бюджету становитиме 60,70 млрд грн.

До бюджету столиці надійде понад 100 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За словами Терентьєва, такі надходження в бюджет стали можливі за рахунок дебюрократизації та зростання прозорості з управління земельним фондом Києва. Тепер постійною комісією з питань архітектури, містобудування та земельних відносин розглядається значно більше проектів рішень Київради щодо прямого продажу земельних ділянок під нерухоме майно, а також з проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.

Голова ПК з питань архітектури, містобудування та земельних відносин також зазначив, що він надав низку пропозицій щодо направлення цих надходжень на такі потреби міста:

Енергоефективні заходи в будинках ОСББ та ЖБК на конкурсній основі

Капітальні ремонти парків та скверів

Будівництво артезіанських свердловин

Облаштування дитячих та спортивних майданчиків

Заміна вікон

Реконструкція історичних будівель

Встановлення розумного економного LED-освітлення

Капітальні ремонти освітніх та спортивних закладів

Реконструкція теплових мереж

Капітальні ремонти покрівель житлових будинків

На пленарному засіданні Київради всі пропозиції Терентьєва були підтримані депутатами.

Терентьєв поділився корисними контактами

Голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій на випадок комунальних проблем.

Серед них: Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА, Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району, а також Центр комунального сервісу.