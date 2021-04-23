До бюджету Києва надійде понад 100 млн грн – Михайло Терентьєв

Депутати Київради ухвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік і Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.
Так, видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд грн – з майже 57,80 млрд грн до 67,1 млрд грн. Дохідна частина бюджету становитиме 60,70 млрд грн.
До бюджету столиці надійде понад 100 млн грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.
За словами Терентьєва, такі надходження в бюджет стали можливі за рахунок дебюрократизації та зростання прозорості з управління земельним фондом Києва. Тепер постійною комісією з питань архітектури, містобудування та земельних відносин розглядається значно більше проектів рішень Київради щодо прямого продажу земельних ділянок під нерухоме майно, а також з проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.
Голова ПК з питань архітектури, містобудування та земельних відносин також зазначив, що він надав низку пропозицій щодо направлення цих надходжень на такі потреби міста:
- Енергоефективні заходи в будинках ОСББ та ЖБК на конкурсній основі
- Капітальні ремонти парків та скверів
- Будівництво артезіанських свердловин
- Облаштування дитячих та спортивних майданчиків
- Заміна вікон
- Реконструкція історичних будівель
- Встановлення розумного економного LED-освітлення
- Капітальні ремонти освітніх та спортивних закладів
- Реконструкція теплових мереж
- Капітальні ремонти покрівель житлових будинків
На пленарному засіданні Київради всі пропозиції Терентьєва були підтримані депутатами.
Терентьєв поділився корисними контактами
Голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій на випадок комунальних проблем.
Серед них: Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА, Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району, а також Центр комунального сервісу.