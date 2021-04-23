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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

До бюджету Києва надійде понад 100 млн грн – Михайло Терентьєв

До бюджету Києва надійде понад 100 млн грн – Михайло Терентьєв

Депутати Київради ухвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік і Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.

Так, видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд грн – з майже 57,80 млрд грн до 67,1 млрд грн. Дохідна частина бюджету становитиме 60,70 млрд грн.

До бюджету столиці надійде понад 100 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

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За словами Терентьєва, такі надходження в бюджет стали можливі за рахунок дебюрократизації та зростання прозорості з управління земельним фондом Києва. Тепер постійною комісією з питань архітектури, містобудування та земельних відносин розглядається значно більше проектів рішень Київради щодо прямого продажу земельних ділянок під нерухоме майно, а також з проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.

Голова ПК з питань архітектури, містобудування та земельних відносин також зазначив, що він надав низку пропозицій щодо направлення цих надходжень на такі потреби міста:

  • Енергоефективні заходи в будинках ОСББ та ЖБК на конкурсній основі
  • Капітальні ремонти парків та скверів
  • Будівництво артезіанських свердловин
  • Облаштування дитячих та спортивних майданчиків
  • Заміна вікон
  • Реконструкція історичних будівель
  • Встановлення розумного економного LED-освітлення
  • Капітальні ремонти освітніх та спортивних закладів
  • Реконструкція теплових мереж
  • Капітальні ремонти покрівель житлових будинків

На пленарному засіданні Київради всі пропозиції Терентьєва були підтримані депутатами.

Терентьєв поділився корисними контактами

Голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв поділився з киянами корисними номерами телефонів різних столичних організацій на випадок комунальних проблем.

Серед них: Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА, Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району, а також Центр комунального сервісу.

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