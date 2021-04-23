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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

РФ начала отвод войск с территории Крымского полуострова

польовий табір РФ

Россия начала отводить войска с территории Крыма, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что 23 апреля силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск завершили внезапную проверку и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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В Минобороны РФ утверждают, что на данный момент военные подразделения и соединения осуществляют марши на железнодорожные станции погрузки, аэродромы, десантные корабли и самолеты военно-транспортной авиации.

Отвод войск от границы

Россия отведет войска от украинской границы, но оставит всю военную технику 41-ой армии в развернутом полевом лагере под Воронежем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что техника пробудет под Воронежем минимум до сентября, а после примет участие в военных учениях Запад-2021.

По мнению исследователей Conflict Intelligence Team, войска можно перебросить к месту дислокации техники за считанные дни, что создает угрозу вторжения на территорию Украины.

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