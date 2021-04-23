Росія почала відводити війська з території Криму, повідомили у Міністерстві оборони РФ.

У відомстві заявили, що 23 квітня сили Південного військового округу і Повітряно-десантних військ завершили раптову перевірку і повертаються на пункти постійної дислокації.

У Міноборони зазначили, що на даний момент військові підрозділи і з’єднання здійснюють марші на залізничні станції навантаження, аеродроми, десантні кораблі і літаки військово-транспортної авіації.

Відведення військ від кордону

Росія відведе війська від українського кордону, але залишить усю військову техніку 41-ої армії у розгорнутому польовому таборі під Воронежем.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що техніка пробуде під Воронежем щонайменше до вересня, а після візьме участь у військових навчаннях Захід-2021.

На думку дослідників Conflict Intelligence Team, війська можна перекинути до місця дислокації техніки за лічені дні, що створює загрозу вторгнення на територію України.