Украина не будет проводить никаких переговоров с “ЛНР” и “ДНР”, это принципиальная позиция страны.

Об этом сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина по поводу необходимости Украины встречаться и разговаривать с так называемыми официальными представителями “Л/ДНР”.

— Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна. Она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме фантастика на втором этаже, — отметил Алексей Арестович.

Как уточнил спикер, во время обращения Путин сделал оговорку, которую можно расценивать как “словесный выход из Минских соглашений”.

— Путин сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, “с республиками “ЛНР” и “ДНР”, которые Россия никогда до этого не признавала. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически — словесный выход из Минских соглашений, — добавил Алексей Арестович.

Ответ Путина Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин ответил на обращение главы Украины Владимира Зеленского по поводу встречи для обсуждения ситуации на Донбассе.

Он сказал, что Киеву нужно сначала встречаться с представителями “ЛНР” и ДНР”.

Подробнее о встрече Путина и Зеленского читайте на Фактах ICTV.