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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Никаких переговоров Украины с “ЛНР” и “ДНР” не будет — Арестович

Никаких переговоров Украины с “ЛНР” и “ДНР” не будет — Арестович

Украина не будет проводить никаких переговоров с “ЛНР” и “ДНР”, это принципиальная позиция страны.

Об этом сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина по поводу необходимости Украины встречаться и разговаривать с так называемыми официальными представителями “Л/ДНР”.

— Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна. Она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме фантастика на втором этаже, — отметил Алексей Арестович.

Как уточнил спикер, во время обращения Путин сделал оговорку, которую можно расценивать как “словесный выход из Минских соглашений”.

— Путин сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, “с республиками “ЛНР” и “ДНР”, которые Россия никогда до этого не признавала. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически — словесный выход из Минских соглашений, — добавил Алексей Арестович.

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Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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