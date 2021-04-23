Україна не буде проводити жодних переговорів з “ЛНР” та “ДНР”, це принципова позиція країни.

Про це повідомив радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна щодо необхідності України зустрічатися і розмовляти з так званими офіційними представниками “Л/ДНР”.

– Дуже складна ситуація, тому що наша позиція принципова. Вона полягає у тому, що жодних переговорів з так званими ЛНР і ДНР не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, у режимі фантастика на другому поверсі, – зазначив Олексій Арестович.

Як уточнив спікер, під час звернення Путін сказав слова, які можна розцінювати як “словесний вихід з Мінських угод”.

– Путін зробив цікаву річ, він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав, “з республіками” ЛНР “і” ДНР “, які Росія ніколи до цього не визнавала. Звичайно, це обмовка, але ця обмовка фактично – словесний вихід з Мінських угод, – додав Олексій Арестович.

Відповідь Путіна Зеленському

Президент РФ Володимир Путін відповів на звернення очільника України Володимира Зеленського щодо зустрічі для обговорення ситуації на Донбасі.

Він сказав, що Києву потрібно спочатку зустрічатися з представниками “ЛНР” і ДНР”.

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