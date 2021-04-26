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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Киев может покинуть красную зону карантина уже на этой неделе — Рубан

коронавірус, карантин

На этой неделе Киев может выйти из красной зоны карантина. Сейчас ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась, поэтому ограничения можно ослабить.

Об этом сообщил Олег Рубан — председатель Госпродспоживслужбы в эфире телеканала Украина 24.

По словам Рубана, показатели по заболеваемости коронавирусом в столице стабилизировались. В то же время он подчеркнул, что в городе могут установить ограничения оранжевой зоны, ведь у желтой он еще не готов.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на 26 апреля в Киеве зарегистрирован 191 751 случай коронавируса. За последние сутки инфицировалось 256 человек, из них 36 пациентов были госпитализированы в больницы.

21 человек умер в результате осложнений Covid-19 за сутки, а за весь период — 4 466. Подробнее, как распространяется коронавирус в Киеве, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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