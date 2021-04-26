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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

На внеочередные заседания Рады вынесено 14 важных вопросов — Разумков

На внеочередные заседания Рады вынесено 14 важных вопросов — Разумков

На этой неделе депутаты Верховной Рады Украины проведут четыре пленарных заседания.

Об этом 26 апреля на заседании согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Я понимаю, что могут быть и дополнительные инициативы относительно внеочередных заседанияй, но по состоянию на сегодня фракции за подписными листами пока не обращались, — заявил глава ВР.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что во время заседаний Рады будут рассмотрены 14 особенно важных для граждан Украины вопросов.

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Заседания Рады в режиме онлайн

В начале апреля спикер украинского парламента объяснил, почему невозможжно проводить заседания Верховной Рады Украины в режиме онлайн.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Кроме того, Минцифры должно разработать электронный продукт, который позволит проводить пленарные заседания онлайн.

Источник: Верховная Рада

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