На внеочередные заседания Рады вынесено 14 важных вопросов — Разумков

На этой неделе депутаты Верховной Рады Украины проведут четыре пленарных заседания.

Об этом 26 апреля на заседании согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Я понимаю, что могут быть и дополнительные инициативы относительно внеочередных заседанияй, но по состоянию на сегодня фракции за подписными листами пока не обращались, — заявил глава ВР.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что во время заседаний Рады будут рассмотрены 14 особенно важных для граждан Украины вопросов.

Заседания Рады в режиме онлайн

В начале апреля спикер украинского парламента объяснил, почему невозможжно проводить заседания Верховной Рады Украины в режиме онлайн.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Кроме того, Минцифры должно разработать электронный продукт, который позволит проводить пленарные заседания онлайн.