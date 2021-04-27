На Закарпатье построят аэропорт — власть определилась с местом

В Закарпатской области на территории Мукачевской территориальной общины построят аэропорт. Однако точные координаты аэропорта станут известны после проектирования.

— Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области, — заявил глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Ожидается, что аэропорт сможет обслуживать более миллиона пассажиров в год.

Как в Украине могут переоборудовать аэропорты

В Украине планируют переоборудовать аэропорты в нескольких городах: в Днепре, Ровно, Херсоне и Виннице.

В каком состоянии находятся наши региональные аэропорты, которые были построены еще при Советском Союзе, и можно ли их модернизировать — смотрите на Фактах ICTV.