Днепр, Ровно, Херсон и Винница — сюда собираются вложить почти 2,5 млрд грн. Но в каком состоянии находятся наши региональные аэропорты, которые были построены еще при Советском Союзе, и можно ли их модернизировать?

Ровенский аэропорт построен еще в конце 70-х годов XX века. Отсюда осуществляются преимущественно одиночные чартерные рейсы. Здешний терминал выполнен в старом советском стиле.

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Своими силами город сделал частичный ремонт в зале ожидания, построил помещение для дьюти-фри. Несмотря на старую технику, аэропорт имеет один серьезный козырь, который дает ему преимущество в борьбе с другими аэродромами за бюджетные деньги. Это взлетная полоса. Сейчас она является одной из самых длинных среди украинских региональных аэропортов — более 2,5 тыс. м, и не нуждается в ремонте.

Хмельницкий аэропорт также пытался получить государственные деньги на реконструкцию. Однако судьбу аэропорта красноречиво демонстрируют часы, которые остановились еще в 2010 году — свидетель последнего пассажирского рейса.

В программу реконструкции аэропортов Хмельницкий так и не попал. Главная проблема — дорогостоящая взлетная полоса, которая обойдется не менее чем в 2 млрд грн. Впрочем, Хмельницкий претендует на роль грузового терминала, ведь имеет выгодное расположение рядом с предприятиями нескольких мощных бизнес-корпораций.

Пока что больше всего от государства на реконструкцию получил аэропорт Днепра — почти 1,5 млрд грн. Здесь хотят построить новую взлетно-посадочную полосу, которая сможет принимать дальнемагистральные самолеты.

Однако нужно ли нам вообще много аэропортов? В Украине сейчас почти 50 гражданских аэропортов, хотя активно перевозят пассажиров лишь 11.

Один из вариантов, куда двигаться дальше украинским аэропортам — стать хабами для лоукостов или транзитными аэродромами. Таким образом небольшие аэропорты будут использоваться для того, чтобы подвозить пассажиров к большим. На роль хаба может претендовать Житомир.

Международные компании готовы летать только туда, где есть нормальный сервис и современные посадочные полосы с оборудованием. Это продемонстрировал Львов, который также имел когда-то устаревший аэропорт. После реконструкции, которая стоила около 500 млн грн, он превратился в один из самых прибыльных аэродромов Украины. Даже коронавирус не остановил его работу.

Между тем эксперты задаются вопросом, не нагреют ли руки на выделенных деньгах чиновники. Расследователь Юрий Николов указывает на интересную деталь — строительство полос будут вести те же компании, которые строят дороги. А размеры откатов в этой сфере давно известны!

Факт остается фактом. В Украине пока нет единой стратегии развития аэропортов. Поэтому, вероятнее впереди и война за пассажиров, и борьба за миллиарды. Реконструкция аэропортов — дело необходимое. Но каких именно и для каких целей? Были ли на 100% эффективны вложенные средства, мы увидим только через несколько лет.

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