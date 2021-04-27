На Закарпатті побудують аеропорт – влада визначилася з місцем

У Закарпатській області на території Мукачівської територіальної громади побудують аеропорт. Проте точні координати аеропорту стануть відомі після проектування.

– Сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю з проектування і будівництва нового аеропорту в Закарпатській області, – заявив глава Укрінфрапроекту Кирило Хомяков.

Новий аеропорт матиме два курсу посадки без заходу на територію сусідніх держав. Очікується, що аеропорт зможе обслуговувати понад мільйон пасажирів на рік.

Як в Україні можуть переобладнати аеропорти

В Україні планують переобладнати аеропорти в кількох містах: у Дніпрі, Рівному, Херсоні та Вінниці.

В якому стані знаходяться наші регіональні аеропорти, які були побудовані ще за Радянського Союзу, і чи можна їх модернізувати – дивіться на Фактах ICTV.