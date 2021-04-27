PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

На Закарпатті побудують аеропорт – влада визначилася з місцем

На Закарпатті побудують аеропорт – влада визначилася з місцем

У Закарпатській області на території Мукачівської територіальної громади побудують аеропорт. Проте точні координати аеропорту стануть відомі після проектування.

– Сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю з проектування і будівництва нового аеропорту в Закарпатській області, – заявив глава Укрінфрапроекту Кирило Хомяков.

Новий аеропорт матиме два курсу посадки без заходу на територію сусідніх держав. Очікується, що аеропорт зможе обслуговувати понад мільйон пасажирів на рік.

На Закарпатті побудують аеропорт – влада визначилася з місцем

Як в Україні можуть переобладнати аеропорти

В Україні планують переобладнати аеропорти в кількох містах: у Дніпрі, Рівному, Херсоні та Вінниці.

В якому стані знаходяться наші регіональні аеропорти, які були побудовані ще за Радянського Союзу, і чи можна їх модернізувати – дивіться на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка