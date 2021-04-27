Рада поддержала закон о регулировании деятельности финкомпаний и ломбардов

В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях. За него проголосовали 247 народных депутатов.

В документе прописаны нормы, регулирующие деятельность финансовых компаний и ломбардов. В частности, законом предусматриваются такие особенности деятельности ломбардов, как кредитование только под залог, порядок хранения залогового имущества, ограничение объема требований к заемщикам стоимостью залога.

Кроме того, в документе прописан порядок лицензирования финансовых компаний и ломбардов, перечень соответствующих документов, причины отказа в выдаче лицензии.

Также законопроект предусматривает, что Нацбанк должен следить за тем, как участники финансового сектора ведут свой бизнес, соблюдают ли принципы добропорядочности, добросовестного поведения по отношению к клиентам, защищают ли персональную информацию и раскрывают ли полную информацию об услугах.

Теперь документ должны рассмотреть еще во втором чтении.

Защита украинцев от коллекторов

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о защите украинцев от коллекторов. Он предусматривает, что в Украине создадут публичный реестр коллекторских компаний, которых сейчас насчитывается более 200.

Нередко такие компании действуют с нарушениями законодательства. Поэтому подписанный закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.