Рада підтримала закон про регулювання діяльності фінкомпаній та ломбардів

У Верховній Раді ухвалили у першому читанні законопроект №5065 про фінансові послуги та фінансові компанії. За нього проголосували 247 народних депутатів.

У документі прописані норми, які регулюють діяльність фінансових компаній та ломбардів. Зокрема, законом передбачаються такі особливості діяльності ломбардів, як кредитування тільки під заставу, порядок збереження заставного майна, обмеження обсягу вимог до позичальників вартістю застави.

Крім того, у документі прописаний порядок ліцензування фінансових компаній та ломбардів, перелік відповідних документів, причини відмови у виданні ліцензії.

Також законопроект передбачає, що Нацбанк повинен наглядати за тим, як учасники фінансового сектору ведуть свій бізнес, чи дотримуються принципів доброчесності, добросовісної поведінки щодо клієнтів, захищають персональну інформацію і розкривають повну інформацію про послуги.

Тепер документ повинні розглянути ще у другому читанні.

Захист українців від колекторів

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про захист українців від колекторів. Він передбачає, що в Україні створять публічний реєстр колекторських компаній, яких наразі нараховується понад 200.

Нерідко такі компанії діють із порушеннями законодавства. Тому підписаний закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості.