PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Зеленский встретится с Анджеем Дудой в Польше

Польща - День незалежності

3 мая Владимир Зеленский посетит Польшу для официальной встречи с президентом Анджеем Дудой.

Читайте
Из-за поведения РФ: Польша созвала срочное заседание Вышеградской четверки

Украинский президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 230-ой годовщине Конституции Польши, сообщил председатель бюро международной политики президента Кшиштоф Щерський после встречи с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.

Анджей Дуда также посетит Украину по случаю празднования Дня Независимости в августе.

Разговор президентов Украины и Польши

24 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Руководители государств обсудили прежде всего строительство Северного потока-2.

Зеленский и Дуда назвали этот газопровод ловушкой для Европы и подчеркнули, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства.

По мнению Зеленского, гарантией энергетической безопасности Европы является усиление санкций против этого проекта.

Источник: пресс-служба президента Польши

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка