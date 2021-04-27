3 мая Владимир Зеленский посетит Польшу для официальной встречи с президентом Анджеем Дудой.

Украинский президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 230-ой годовщине Конституции Польши, сообщил председатель бюро международной политики президента Кшиштоф Щерський после встречи с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.

Анджей Дуда также посетит Украину по случаю празднования Дня Независимости в августе.

Разговор президентов Украины и Польши

24 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Руководители государств обсудили прежде всего строительство Северного потока-2.

Зеленский и Дуда назвали этот газопровод ловушкой для Европы и подчеркнули, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства.

По мнению Зеленского, гарантией энергетической безопасности Европы является усиление санкций против этого проекта.

Источник: пресс-служба президента Польши