3 мая Владимир Зеленский посетит Польшу для официальной встречи с президентом Анджеем Дудой.
Украинский президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 230-ой годовщине Конституции Польши, сообщил председатель бюро международной политики президента Кшиштоф Щерський после встречи с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.
Анджей Дуда также посетит Украину по случаю празднования Дня Независимости в августе.
Разговор президентов Украины и Польши
24 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
Руководители государств обсудили прежде всего строительство Северного потока-2.
Зеленский и Дуда назвали этот газопровод ловушкой для Европы и подчеркнули, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства.
По мнению Зеленского, гарантией энергетической безопасности Европы является усиление санкций против этого проекта.
Источник: пресс-служба президента Польши