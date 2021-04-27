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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Зеленський зустрінеться з Анджеєм Дудою у Польщі

Польща - День незалежності

3 травня Володимир Зеленський відвідає Польщу для офіційної зустрічі з президентом Анджеєм Дудою.

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Український президент візьме участь в урочистих заходах, присвячених 230-й річниці Конституції Польщі, повідомив голова бюро міжнародної політики президента Кшиштоф Щерській після зустрічі із заступником керівника ОП України Ігорем Жовквою.

Анджей Дуда також відвідає Україну з нагоди святкування Дня Незалежності у серпні.

Розмова президентів України та Польщі

24 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Очільники держав обговорили передусім будівництво Північного потоку-2.

Зеленський і Дуда назвали цей газопровід пасткою для Європи і наголосили, що країнам потрібно докласти максимум зусиль, щоб не допустити завершення будівництва.

На думку Зеленського, гарантією енергетичної безпеки Європи є посилення санкцій проти цього проекту.

Джерело: пресс-служба президента Польщі

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