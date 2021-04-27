28 апреля в Украину придет потепление. Погода будет солнечной на всей территории страны. Однако на Пасху возможны осадки.
В среду дневная температура составит +11-+15°С. Несколько холоднее будет в Сумской области – +8-+10°С.
В Киеве после ночных заморозков температура воздуха прогреется до +13°С.
По предварительным прогнозам, ночью и утром в день Пасхи, 2 мая, ожидаются осадки.
На Западе, Севере и в Центре – ливни, порывистый ветер, грозы. Температура воздуха составит до +17-+23°С.
В Киеве также ожидается дождь, гроза и +18°С, отмечает синоптик Наталья Диденко.
На Востоке и Юге на Пасху будет солнечная и теплая погода.
Снег 26 апреля
26 апреля некоторые районы Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей засыпало снегом.
На Закарпатье в горах выпало 20 см осадков, а температура ночью опустилась до -11°С.
В Украинском гидрометеорологическом центре такую погоду назвали не аномалией, а довольно нетипичной ситуацией.
Из-за снега 26 апреля в Черкасской области только за один час три автомобиля слетели в канаву.
Источник: Наталья Диденко