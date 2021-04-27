28 апреля в Украину придет потепление. Погода будет солнечной на всей территории страны. Однако на Пасху возможны осадки.

В среду дневная температура составит +11-+15°С. Несколько холоднее будет в Сумской области – +8-+10°С.

В Киеве после ночных заморозков температура воздуха прогреется до +13°С.

По предварительным прогнозам, ночью и утром в день Пасхи, 2 мая, ожидаются осадки.

На Западе, Севере и в Центре – ливни, порывистый ветер, грозы. Температура воздуха составит до +17-+23°С.

В Киеве также ожидается дождь, гроза и +18°С, отмечает синоптик Наталья Диденко.

На Востоке и Юге на Пасху будет солнечная и теплая погода.

Снег 26 апреля

26 апреля некоторые районы Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей засыпало снегом.

На Закарпатье в горах выпало 20 см осадков, а температура ночью опустилась до -11°С.

В Украинском гидрометеорологическом центре такую погоду назвали не аномалией, а довольно нетипичной ситуацией.

Из-за снега 26 апреля в Черкасской области только за один час три автомобиля слетели в канаву.

Источник: Наталья Диденко