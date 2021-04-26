Деякі райони Київської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської та Івано-Франківської областей сьогодні засипало снігом.

В Українському гідрометеорологічному центрі таку погоду 26 квітня називають не аномалією, а доволі нетиповою ситуацією.

– Історія пам’ятає, що, наприклад, сніг на Київщині спостерігався 11 квітня 1990 року та 26-27 квітня 1987 року, – зауважують синоптики.

За інформацією начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, 26 квітня регіон ненадовго засипало снігом, висотою до 2 см. Метеостанція Звенигородка зафіксувала 7 см.

Інтенсивне похолодання, стверджує метеоролог, відбулося через вплив арктичних повітряних мас.

За останні 20 років такий холодний квітень із температурою +7°С (за норми +8,7°С) в Черкаській області спостерігається вдруге після 2003 року.

Через квітневий сніг у Черкаській області лише за одну годину три автомобілі злетіли в рівчак.

У Городищенському районі, водій вантажівки, яка потрапила в кювет поблизу села Валява, від огляду бригади медиків швидкої допомоги відмовився.

Не погодилась на огляд і 34-річна водій Toyota, авто якої перекинулось на шляху до Орловця. Однак її 30-річну пасажирку доставили до районної лікарні із забоєм поперекового відділу хребта.

До лікарні зі забоєм грудної клітки та хребта потрапили 36-річна жінка з 16-річною донькою. Легковик, у якому вони їхали, злетів у кювет на повороті до села Коврай у Золотоніському районі.

Випав сніг 26 квітня на горі Піп Іван Чорногірський. Температура повітря там становила -5°С.

На Закарпатті в горах випало 20 см снігу, а температура вночі опустилась до -11°С.























20 см опадів і машини в кюветі: Україну в квітні засипало снігом / 6 фотографий

Прогноз погоди на травень 2021

У травні звичної спеки не буде, прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

Великдень, який цьогоріч буде 2 травня, також не порадує теплом.

Детальніше з прогнозом погоди на травень 2021 року можна ознайомитись в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР, Віталій Постригань, Олександр Рєпік

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР, Віталій Постригань, Олександр Репик