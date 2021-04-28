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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине запретят продажу сигарет-самокруток (ДОКУМЕНТ)

В Украине запретят продажу сигарет-самокруток (ДОКУМЕНТ)

28 апреля Кабмин одобрил новые изменения в антитабачном законодательстве.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Предложения Кабмина представлены на рассмотрение депутатов в Верховную Раду.

Согласно документу, в Украине могут запретить изготовление, торговлю и импорт:

  • табака для перорального применения;
  • сигарет и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом;
  • табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки.

Отдельно правительство рекомендует усилить контроль продаж электронных сигарет и заправочных контейнеров для них.

Запрет продажи электронных сигарет

Осенью прошлого года был принят закон о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для несовершеннолетних.

Кроме этого, он предусматривает серьезную ответственность за продажу таких товаров детям.

Торговцам в случае нарушения грозит штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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