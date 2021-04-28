В Украине запретят продажу сигарет-самокруток (ДОКУМЕНТ)

28 апреля Кабмин одобрил новые изменения в антитабачном законодательстве.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Предложения Кабмина представлены на рассмотрение депутатов в Верховную Раду.
Согласно документу, в Украине могут запретить изготовление, торговлю и импорт:
- табака для перорального применения;
- сигарет и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом;
- табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки.
Отдельно правительство рекомендует усилить контроль продаж электронных сигарет и заправочных контейнеров для них.
Запрет продажи электронных сигарет
Осенью прошлого года был принят закон о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для несовершеннолетних.
Кроме этого, он предусматривает серьезную ответственность за продажу таких товаров детям.
Торговцам в случае нарушения грозит штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.