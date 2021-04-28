В Україні заборонять продаж сигарет-самокруток (ДОКУМЕНТ)

28 квітня Кабмін схвалив нові зміни до антитютюнового законодавства.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Пропозицію Кабміну надано на розгляд депутатів до Верховної Ради.

Згідно з документом, в Україні можуть заборонити виготовлення, торгівлю та імпорт:

тютюну для перорального застосування;

сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом або смаком;

тютюнових виробів, що містять кофеїн, таурин або інші добавки.

Окремо уряд рекомендує посилити контроль продажу електронних сигарет та заправних контейнерів для них.

Заборона продажу електронних сигарет

Восени минулого року було ухвалено закон про заборону продажу електронних сигарет та рідин для неповнолітніх.

Окрім цього, він передбачає серйозну відповідальність за продаж таких товарів дітям.

Торговцям у разі порушення загрожує штраф у розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.