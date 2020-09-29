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Факты / Украина / Политика

Рада запретила продавать электронные сигареты несовершеннолетним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3628 о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для несовершеннолетних.

Проект закона поддержали 271 народных депутатов. Среди прочего, он предусматривает введение ответственности за продажу таких товаров детям.

Торговцам в случае нарушения законодательства грозит денежное взыскание в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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ЕС хочет ввести акциз на электронные сигареты

Страны-члены Европейского Союза обратились в Еврокомиссию с инициативой ввести налог на электронные сигареты и вейпы. Планируется, что эти товары будут облагаться акцизным налогом так же, как и табачные изделия.

Совет ЕС утверждает о необходимости обновления нормативной базы, чтобы урегулировать вопросы о таких новых товарах, как табачные изделия с нагревом и жидкости для электронных сигарет.

Источник: Верховная Рада

Фото: Pexels

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