Рада запретила продавать электронные сигареты несовершеннолетним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3628 о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для несовершеннолетних.
Проект закона поддержали 271 народных депутатов. Среди прочего, он предусматривает введение ответственности за продажу таких товаров детям.
Торговцам в случае нарушения законодательства грозит денежное взыскание в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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ЕС хочет ввести акциз на электронные сигареты
Страны-члены Европейского Союза обратились в Еврокомиссию с инициативой ввести налог на электронные сигареты и вейпы. Планируется, что эти товары будут облагаться акцизным налогом так же, как и табачные изделия.
Совет ЕС утверждает о необходимости обновления нормативной базы, чтобы урегулировать вопросы о таких новых товарах, как табачные изделия с нагревом и жидкости для электронных сигарет.