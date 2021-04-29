Рада схвалила у першому читанні закон про підвищення пенсій чорнобильцям

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4555, який передбачає підвищення пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

За відповідне рішення проголосували 340 народних депутатів. Автори документу пропонують підвищити пенсії ліквідаторам першої групи інвалідності майже на 4 тис. грн. Наразі вони в середньому отримують 12 270 грн, а нардепи хочуть підвищити виплати до 16 080 грн.

Крім того, пенсії пропонують підвищити ліквідаторам другої групи інвалідності (з 10 967 до 129 87 грн) і третьої (з 8 129 до 8 917 грн).

У разі ухвалення закону у другому читанні, підвищені виплати зможуть отримати 39 481 пенсіонер. Але для цього у держбюджеті на 2021 рік потрібні додаткові видатки у розмірі 526,5 млн грн для виплат у липні – грудні.

Пенсії чорнобильцям by Віта Гірко on Scribd

Допомога чорнобильцям

В Україні людям, які брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, безпосередньо постраждали від її впливу, а також їхнім родичам в окремих випадках гарантовані виплати і пільги.

Про категорії чорнобильців, пільги та як їх отримати – читайте у нашому матеріалі.