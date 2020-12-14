В Украине людям, которые принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, непосредственно пострадали от ее воздействия, а также их родственникам в отдельных случаях положены выплаты и льготы.

Факты ICTV разобрались, какие есть льготы у чернобыльцев и как их добиваться.

Категории чернобыльцев в Украине

В Украине выделяют три категории чернобыльцев, среди них:

категория І — инвалиды из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС, потерпевшие вследствие катастрофы, пострадавшие из-за лучевой болезни;

— инвалиды из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС, потерпевшие вследствие катастрофы, пострадавшие из-за лучевой болезни; категория ІІ — участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые работали в зоне отчуждения в течение определенного времени с момента аварии, а также лица, которые постоянно проживали в зоне отселения с момента аварии до принятия такого постановления;

— участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые работали в зоне отчуждения в течение определенного времени с момента аварии, а также лица, которые постоянно проживали в зоне отселения с момента аварии до принятия такого постановления; категория ІІІ — другие участники ликвидации и пострадавшие, которые не отнесены к категории ІІ.

Кроме того, государство помогает и нетрудоспособным членам семьи умерших ликвидаторов.

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Льготы ликвидаторам ЧАЭС в Украине

В Украине ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пострадавшим от нее людям полагаются льготы, среди которых медицинские, трудовые, транспортные. Они отличаются в зависимости от категории.

Льготы:

медицинские — первоочередное обслуживание в больницах и аптеках, бронирование лекарств по рецептам врачей;

— первоочередное обслуживание в больницах и аптеках, бронирование лекарств по рецептам врачей; трудовые — выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа, преимущественное право на рабочее место при увольнении работников;

— выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа, преимущественное право на рабочее место при увольнении работников; жилищно-коммунальные — скидки на пользование жильем и коммунальными услугами;

— скидки на пользование жильем и коммунальными услугами; транспортные — бесплатное пользование или же скидки на проезд в транспорте;

— бесплатное пользование или же скидки на проезд в транспорте; образовательные — внеочередное обеспечение детей местами в садиках, школах, поступление вне конкурса в вузы, предоставление мест в общежитиях.

Пенсии ликвидаторам ЧАЭС и инвалидам

Кроме того, чернобыльцы имеют право на выплаты материальной помощи.

Пенсии по инвалидности для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, утративших трудоспособность, определяются по формуле, прописанной в Постановлении КМУ №1210 от 23 ноября 2011 года.

Для каждого пострадавшего человека выплата индивидуальна, сообщили Фактам ICTV в Пенсионном фонде. Однако есть минимальные показатели, например, для I группы — 180% прожиточного минимума, для II группы — 160%, для III группы — 145%.

Выплаты получают и другие люди, которые потеряли трудоспособность в связи с аварией на ЧАЭС, а также дети и нетрудоспособные члены семьи умершего в результате аварии на ЧАЭС кормильца.

Как добиваться выплат

Если же чернобылец не получает выплаты, он может добиваться этого в суде. И закон гарантирует его право.

— Если эти средства не выплачиваются, я советую обращаться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 382 УК (невыполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, — говорит юрист Иван Либерман.

Кроме того, можно обратиться в Европейский суд по правам человека.

— Если не удалось добиться своего, можно обращаться в Европейский суд, который чаще всего в таких ситуациях становится на сторону человека. А потом открывать уголовное производство по ч. 3 ст. 382 УК (неисполнение решения Европейского суда по правам человека). Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы, — продолжает Иван Либерман.

Это относится, по словам юриста, к категории тяжелых преступлений, поэтому возможность добиться не только удовлетворения иска, но и наказания для тех, кто нарушил закон, велика.

День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря в Украине чтят ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

В этот день в мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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