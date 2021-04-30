PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют на 30 апреля

Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют на 30 апреля

Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На пятницу, 30 апреля, НБУ установил курс 27,75 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, согласно курсу на 30 апреля, составляет на 33,64 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 30.04:

  • $1 – 27,75 грн;
  • €1 – 33,64 грн;
  • 1 польский злотый – 7,37 грн;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.

курс валют на 30 квітня

Теневая экономика в Украине

В течение 2020 года в Украине вырос уровень теневой экономики. Причиной такого явления стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

Уровень теневой экономики по итогам 2020 ода составил 31% в общей доле ВВП.

Подробнее о том, как развивается теневая экономика в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка