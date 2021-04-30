Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.
На пятницу, 30 апреля, НБУ установил курс 27,75 грн/1$.
Незначительное повышение цены на евро, согласно курсу на 30 апреля, составляет на 33,64 грн/1€.
По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.
Курс валют в Украине от НБУ на 30.04:
- $1 – 27,75 грн;
- €1 – 33,64 грн;
- 1 польский злотый – 7,37 грн;
- 10 российских рублей – 3,74 грн.
Теневая экономика в Украине
В течение 2020 года в Украине вырос уровень теневой экономики. Причиной такого явления стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.
Уровень теневой экономики по итогам 2020 ода составил 31% в общей доле ВВП.
Подробнее о том, как развивается теневая экономика в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.