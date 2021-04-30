Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На пятницу, 30 апреля, НБУ установил курс 27,75 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, согласно курсу на 30 апреля, составляет на 33,64 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 30.04:

$1 – 27,75 грн;

€1 – 33,64 грн;

1 польский злотый – 7,37 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

Теневая экономика в Украине

В течение 2020 года в Украине вырос уровень теневой экономики. Причиной такого явления стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

Уровень теневой экономики по итогам 2020 ода составил 31% в общей доле ВВП.

Подробнее о том, как развивается теневая экономика в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.