Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На п’ятницю, 30 квітня, НБУ встановив курс 27,75 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 30 квітня, становить на 33,64 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 30.04:

$1 – 27,75 грн;

€1 – 33,64 грн;

1 польський злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Тіньова економіка в Україні

Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.

Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.