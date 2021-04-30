Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.
На п’ятницю, 30 квітня, НБУ встановив курс 27,75 грн/1$.
Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 30 квітня, становить на 33,64 грн/1€.
Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.
Курс валют в Україні від НБУ на 30.04:
- $1 – 27,75 грн;
- €1 – 33,64 грн;
- 1 польський злотий – 7,37 грн;
- 10 російських рублів – 3,74 грн.
Тіньова економіка в Україні
Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.
Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.
Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.