PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Российские наемники обстреляли гражданский сектор Попасной

Российские наемники обстреляли гражданский сектор Попасной

5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.

Погибших и раненых к счастью нет, но локальный пожар мог уничтожить объекты критической инфраструктуры, сообщает оперативно-тактическая группировка Север.

Читайте
Боевики обстреляли Covid-больницу в Донецкой области

В настоящее время пожар локализирован военнослужащими механизированной бригады, а об обстреле российских наемников уже уведомили представителей ОБСЕ.

— Действия российских оккупантов который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население, — отмечают в ОТГ Север.

  • Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной — ФОТО
  • Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной — ФОТО
  • Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной — ФОТО
  • Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной — ФОТО
Российские наемники обстреляли гражданский сектор Попасной / 2 фотографии

Нарушения тишины

5 мая, с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Источник: оперативно-тактическая группировка Север

Фото: оперативно-тактическая группировка Север

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка