Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной — ФОТО

5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.
Погибших и раненых к счастью нет, но локальный пожар мог уничтожить объекты критической инфраструктуры, сообщает оперативно-тактическая группировка Север.
В настоящее время пожар локализирован военнослужащими механизированной бригады, а об обстреле российских наемников уже уведомили представителей ОБСЕ.
— Действия российских оккупантов который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население, — отмечают в ОТГ Север.
Нарушения тишины
5 мая, с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.
Боевых потерь среди украинских бойцов нет.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.
Источник: оперативно-тактическая группировка Север