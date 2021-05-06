Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной — ФОТО

5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.

Погибших и раненых к счастью нет, но локальный пожар мог уничтожить объекты критической инфраструктуры, сообщает оперативно-тактическая группировка Север.

В настоящее время пожар локализирован военнослужащими механизированной бригады, а об обстреле российских наемников уже уведомили представителей ОБСЕ.

— Действия российских оккупантов который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население, — отмечают в ОТГ Север.







Российские наемники обстреляли гражданский сектор Попасной / 2 фотографии

Нарушения тишины

5 мая, с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Источник: оперативно-тактическая группировка Север

Фото: оперативно-тактическая группировка Север