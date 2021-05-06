Бойовики обстріляли цивільний сектор Попасної – ФОТО

5 травня бойовики обстріляли цивільний сектор населеного пункту Попасна Луганської області протитанковою керованою ракетою, яка зірвалась та спричинила пожежу.

Загиблих та поранених на щастя немає, але локальна пожежа могла знищити об’єкти критичної інфраструктури, повідомляє оперативно-тактичне угруповання Північ.

Наразі пожежу локалізували військовослужбовці механізованої бригади, а про обстріл російських найманців вже повідомлено представників ОБСЄ.

– Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення, – зазначають у ОТГ Північ.







Російські найманці обстріляли цивільний сектор Попасної / 2 фотографии

Порушення тиші

5 травня, від початку доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських бійців немає.

Військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання Північ

Фото: оперативно-тактичне угруповання Північ