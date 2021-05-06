На Донбассе погиб украинский военнослужащий

На Донбассе от вражеской пули погиб военнослужащий ВСУ, еще один военный осколочное ранение и находится в тяжелом состоянии.
6 мая незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим тишины и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Неподалеку Новотроицкого оккупанты использовали ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы российских наемников военнослужащие ВСУ открыли ответный огонь, а об очередном нарушении режима прекращения огня уже уведомили представителей ОБСЕ.
Раненого осколком военного доставили в больницу и оказали первую медицинскую помощь.
Пытки украинских военнопленных
Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, зафиксировал очередные случаи пыток украинских военнопленных на территории оккупированного Донбасса.
О подозрении уже сообщено двум гражданам Украины, которые жестоко обращались с военнопленными, чем нарушили законы и обычаи войны.