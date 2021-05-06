На Донбасі загинув український військовослужбовець

На Донбасі від ворожої кулі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один військовий осколкове поранення та знаходиться у важкому стані.
6 травня незаконні збройні формування РФ вкотре порушили режим тиші і здійснили прицільний обстріл українських позицій. Неподалік Новотроїцького окупанти використовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На обстріли російських найманців військовослужбовці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь, а про чергове порушення режиму припинення вогню вже повідомлено представників ОБСЄ.
Пораненого осколком військового доправили до лікарні та надали першу медичну допомогу.
Катування українських військовополонених
Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, зафіксував чергові випадки катувань українських військовополонених на території окупованого Донбасу.
Про підозру вже повідомлено двом громадянам України, які жорстоко поводилися з військовополоненими, чим порушили закони і звичаї війни.