На Донбасі загинув український військовослужбовець

На Донбасі від ворожої кулі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один військовий осколкове поранення та знаходиться у важкому стані.

6 травня незаконні збройні формування РФ вкотре порушили режим тиші і здійснили прицільний обстріл українських позицій. Неподалік Новотроїцького окупанти використовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли російських найманців військовослужбовці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь, а про чергове порушення режиму припинення вогню вже повідомлено представників ОБСЄ.

Пораненого осколком військового доправили до лікарні та надали першу медичну допомогу.

Катування українських військовополонених

Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, зафіксував чергові випадки катувань українських військовополонених на території окупованого Донбасу.

Про підозру вже повідомлено двом громадянам України, які жорстоко поводилися з військовополоненими, чим порушили закони і звичаї війни.