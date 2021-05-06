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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Донбасі загинув український військовослужбовець

Військовий Мозамбіку

На Донбасі від ворожої кулі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один військовий осколкове поранення та знаходиться у важкому стані.

6 травня незаконні збройні формування РФ вкотре порушили режим тиші і здійснили прицільний обстріл українських позицій. Неподалік Новотроїцького окупанти використовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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На обстріли російських найманців військовослужбовці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь, а про чергове порушення режиму припинення вогню вже повідомлено представників ОБСЄ.

Пораненого осколком військового доправили до лікарні та надали першу медичну допомогу.

Катування українських військовополонених

Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, зафіксував чергові випадки катувань українських військовополонених на території окупованого Донбасу.

Про підозру вже повідомлено двом громадянам України, які жорстоко поводилися з військовополоненими, чим порушили закони і звичаї війни.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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