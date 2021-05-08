В Одесской области похоронили пограничника, погибшего из-за аварии лодки

В Одесской области провели в последний путь заместителя главы отдела пограничной службы Маяки по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева.

Офицер трагически погиб во время выполнения задач по охране государственной границы Украины — 5 мая во время патрулирования границы на озере Тудорово в Одесской области перевернулась лодка, на которой находилось четверо пограничников.

На церемонии захоронения вместе с близкими людьми погибшего военного также присутствовали глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, коллеги из регионального управления и органы охраны границы, в котором он проходил службу.

В Госпогранслужбе отмечают, что решение офицера помогло спастись другим военнослужащим, находившимся с ним в лодке.

Трагическая гибель военного

Майор Константин Коняев занимал должность заместителя руководителя отдела пограничной службы Маяки по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Константину было 32 года и он работал в пограничной службе более 15 лет. У него остались жена и двое сыновей. Жена военнослужащего также пограничница.

5 мая во время патрулирования границы и обеспечения соблюдения пограничного режима на озере Тудорово в Одесской области перевернулась лодка с пограничным нарядом. На борту находилось четверо военнослужащих.

Как объясняют пограничники, которые спаслись, опрокидывание лодки на озере Тудорово произошло в результате ухудшения погодных условий. По их словам, после чрезвычайного происшествия офицер, который впоследствии исчез, успел скоординировать действия состав наряда, что в дальнейшем помогло спастись другим военнослужащим. Тело погибшего офицера нашли на следующий день.