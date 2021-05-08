На Одещині поховали прикордонника, який загинув через аварію човна

В Одеській області провели в останню путь заступника голови відділу прикордонної служби Маяки з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону майора Костянтина Коняєва.

Офіцер трагічно загинув під час виконання завдань з охорони державного кордону України – 5 травня під час патрулювання кордону на озері Тудорове в Одеській області перекинувся човен, на якому перебувало четверо прикордонників.

На церемонії поховання разом з близькими людьми загиблого військового також були присутні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, колеги з регіонального управління та органу охорони кордону, в якому він проходив службу.

У Держприкордонслужбі зазначають, що рішення офіцера допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям, які перебували з ним в човні.

Трагічна загибель військового

Майор Костянтин Коняєв обіймав посаду заступника керівника відділу прикордонної служби Маяки з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Костянтину було 32 роки та він працював у прикордонній службі понад 15 років. У нього залишились дружина та двоє синів. Дружина військовослужбовця також прикордонниця.

5 травня під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму на озері Тудорове в Одеській області перекинувся човен з прикордонним нарядом. На борту перебувало четверо військовослужбовців.

Як пояснюють прикордонники, які врятувалися, перекидання човна на озері Тудорове сталося внаслідок погіршення погодних умов. З їхніх слів, після надзвичайної події офіцер, який згодом зник, встиг скоординувати дії складу наряду, що надалі допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям. Тіло загиблого офіцера знайшли наступного дня.