1 019 украинских женщин удостоены звания Мать-героиня. Соответствующий указ 9 мая ко Дню матери подписал президент Владимир Зеленский.

Такой подарок к празднику получили женщины, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Это также отличие за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание и обеспечение условий для всестороннего развития.

Больше всего матерей стали сегодня героинями на Западе Украины: в Волынской области — 145, во Львовской — 115, в Ровенской — 87, в Черновицкой — 77.

Также этого звания удостоены 76 мам в Одесской области, по 54 — в Ивано-Франковской и Тернопольской, 50 – в Житомирской, 49 – в Винницкой, 41 – в Хмельницкой, 33 – в Днепропетровской, 32 – в Закарпатской, по 27 – в Полтавской и Черкасской, 23 – в Харьковской, 22 – в Черниговской, 21 – в Запорожской, 18 – в Сумской, 13 – в Донецкой, по 9 – в Луганской и Херсонской, по 5 – в Киевской и Кировоградской, а также – 15 в Киеве.

В поздравлении ко Дню матери Зеленский отметил, что самый счастливый тот человек, который в жизни знает двух лучших мам — свою и маму своих детей.

Поэтому глава государства считает себя очень счастливым, имея дорогую мамочку Римму и любимую жену Елену.