1 019 українських жінок удостоєні звання Мати-героїня. Відповідний указ 9 травня до Дня матері підписав президент Володимир Зеленський.

Такий подарунок до свята отримали жінки, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Це також відзнака за материнську самовідданість, зразкове виховання та забезпечення умов для всебічного розвитку.

Найбільше матерів стали сьогодні героїнями на Заході України: у Волинській області – 145, у Львівській – 115, у Рівненській – 87, у Чернівецькій – 77.

Також цього звання удостоєні 76 мам в Одеській області, по 54 – в Івано-Франківській та Тернопільській, 50 – у Житомирській, 49 – у Вінницькій, 41 – у Хмельницькій, 33 – у Дніпропетровської, 32 – у Закарпатській, по 27 – у Полтавській та Черкаській, 23 – у Харківській, 22 – у Чернігівській, 21 – у Запорізькій, 18 – у Сумській, 13 – у Донецькій, по 9 – у Луганській та Херсонській, по 5 – у Київської та Кіровоградській, а також 15 – у Києві.

У привітанні до Дня матері Зеленський наголосив, що найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам – свою і маму своїх дітей.

Тому глава держави вважає себе дуже щасливою людиноюу, бо має дорогу матусю Римму і любу дружину Олену.