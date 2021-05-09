PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Більше тисячі жінок удостоєні звання Мати-героїня – указ Зеленського

Багатодітна родина

1 019 українських жінок удостоєні звання Мати-героїня. Відповідний указ 9 травня до Дня матері підписав президент Володимир Зеленський.

Такий подарунок до свята отримали жінки, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Це також відзнака за материнську самовідданість, зразкове виховання та забезпечення умов для всебічного розвитку.

Найбільше матерів стали сьогодні героїнями на Заході України: у Волинській області – 145, у Львівській – 115, у Рівненській – 87, у Чернівецькій – 77.

Читайте
Поки вони поруч, ми залишаємося дітьми: привітання політиків до Дня матері

Також цього звання удостоєні 76 мам в Одеській області, по 54 – в Івано-Франківській та Тернопільській, 50 – у Житомирській, 49 – у Вінницькій, 41 – у Хмельницькій, 33 – у Дніпропетровської, 32 – у Закарпатській, по 27 – у Полтавській та Черкаській, 23 – у Харківській, 22 – у Чернігівській, 21 – у Запорізькій, 18 – у Сумській, 13 – у Донецькій, по 9 – у Луганській та Херсонській, по 5 – у Київської та Кіровоградській, а також 15 – у Києві.

У привітанні до Дня матері Зеленський наголосив, що найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам – свою і маму своїх дітей.

Тому глава держави вважає себе дуже щасливою людиноюу, бо має дорогу матусю Римму і любу дружину Олену.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка