Адаптивный карантин в Украине, который из-за коронавируса действует до 30 июня, Кабмин планирует продлить до августа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы, очевидно, будем продлевать его до августа. Если нам удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения, — отметил он.

По словам премьера, адаптивная модель карантина позволяет, в случае повышения показателей заболеваемости коронавирусом, вводить ограничения на территории региона автоматически, или же, если они соответствуют норме, жить в зеленой зоне.

Также Денис Шмыгаль заверил, что когда правительство увидит, что эпидемию Covid-19 удалось побороть, то карантин отменят. В то же время глава правительства добавил, что в Украине не планируют вводить общегосударственный локдаун.

Адаптивный карантин в Украине

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, в рамках которого страну делят на разные уровни эпидопасности.

По состоянию на 10 мая ни в одной области не установлен красный уровень эпидемической опасности.

В оранжевой зоне восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области. Больше о карантинном зонировании в Украине — читайте в нашем материале.