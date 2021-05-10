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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Адаптивний карантин в Україні планують продовжити до серпня – Шмигаль

Денис Шмигаль

Адаптивний карантин в Україні, який через коронавірус діє до 30 червня, Кабмін планує продовжити до серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми, очевидно, продовжуватимемо його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми шукатимемо варіанти його пом’якшення, – зазначив він.

За словами прем’єра, адаптивна модель карантину дозволяє, у разі підвищення показників захворюваності на коронавірус, запроваджувати обмеження на території регіону автоматично, або ж, якщо вони відповідають нормі, жити у зеленій зоні.

Також Денис Шмигаль запевнив, що коли уряд побачить, що епідемію Covid-19  вдалося побороти, то карантин скасують. Водночас очільник уряду додав, що в Україні не планують запроваджувати загальнодержавний локдаун.

Джерело: РБК-Україна

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