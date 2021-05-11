Страны-участницы саммита Бухарестской девятки осудили агрессию России в Черном море и стягивание российских войск к украинским границам.

В частности, в резолюции, которую они приняли, речь идет о том, что такое поведение России угрожает евроатлантической безопасности.

— Агрессивные действия России и наращивание войск в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, на границах Украины и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивная гибридная деятельность продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам международного порядка, — говорится в документе.

Кроме того, лидеры стран Бухарестской девятки поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии, Украины и Молдовы в их международно признанных границах.

Так называемая Бухарестская девятка появилась еще в 2015 году. Ее создали по инициативе Румынии и Польши. Сейчас в состав Бухарестской девятки входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

В этом году в саммите также приняли участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Поддержка Украины со стороны США

Накануне с визитом в Украине находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что его приезд был определенным посланием для украинского народа.

В частности, оно заключалось в том, что США поддерживают независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет.

Источник: Администрация президента Румынии

Фото: Klaus Iohannis